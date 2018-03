Inter, prenotato Cuello. Con la benedizione di Messi

Lo manda Lionel Messi. Con un “padrino” calcistico del genere è lecito attendersi grandissime cose da Tomas Cuello. Il talento classe 2000 dell’Atletico Tucuman è stato il primo “Millenials” a debuttare nel campionato argentino e nella Copa Libertadores. Estro e qualità tecniche fuori dal comune che non sono passate inosservate. Con tanto di benedizione l’anno scorso da parte di sua maestà Leo Messi, che in un’intervista lo aveva inserito tra i suoi possibili eredi. Un paio di allenamenti con la Seleccìon argentina e anche il numero dieci del Barcellona era rimasto stregato da Cuello. Tanto è bastato per accendere anche i radar di mezza Europa. Il Porto e il Siviglia lo corteggiano, infatti, da un paio d’anni, ma negli ultimi mesi c’è stata una decisa accelerazione da parte dell’Inter. Walter Sabatini è rimasto colpito dalle doti del centrocampista offensivo argentino. Relazioni positive durante il suo tour in Sudamerica anche da parte di Dario Baccin. Con i nerazzurri che vorrebbero anticipare la concorrenza internazionale come accaduto l’estate scorsa per Colidio. Le parti stanno studiando la formula dell’affare con la possibilità di una sinergia con una società amica dove far ambientare il ragazzo per il primo anno di Serie A. Cuello sogna l’Italia: un altro gioiellino albiceleste in nerazzurro per continuare la vincente tradizione dei calciatori argentini con l’Inter.