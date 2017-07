Inter senti Overmars: “Per Davinson Sanchez ci vogliono 40 milioni, mentre per Tete…”

Marc Overmars, D.S. dell’Ajax, al “Telegraaf” ha parlato del futuro di Davinson Sánchez, ventunenne roccioso centrale difensivo su cui l’Inter ha messo gli occhi: “Non va via per meno di 40 milioni”. Per quanto riguarda l’altra stella della difesa dei “lanceri”, Kenny Tete, l’ex asso della nazionale “orange” ha detto: “L’Inter non ha parlato con noi, forse l’ha fatto col suo agente Mino Raiola”. Intanto il classe ’95 non è stato convocato per il ritiro, un segnale forte dato dal tecnico Marcel Keizer che evidentemente sembra voler mettere sul mercato il jolly olandese il cui contratto scadrà nel 2018.