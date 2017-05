Inter – Siviglia si tratta per la cessione di Jovetic

Stevan Jovetic, ventisettenne attaccante montenegrino, in prestito al Siviglia dall’Inter ha un riscatto fissato a 14 milioni di euro che il club andaluso vorrebbe cercare di limare secondo quanto riportato da “Muchodeporte.com”. Non è un operazione semplice, ma gli spagnoli vorranno far leva sulla volontà di Jovetic di restare a Siviglia anche alla luce delle 22 presenze e dei 7 gol messi a segno. Su di lui, però, si fanno insistenti i corteggiamenti di Valencia e Olympique Marsiglia che, se dovessero essere disposte ad accontentare la richiesta economica dell’Inter, hanno ottime possibilità di acquisire Jovetic.