Inter ti ricordi Coutinho? Secondo i media spagnoli è a un passo dal Barcellona

Il rimpianto più grande degli ultimi anni in casa interista? Non aver dato fiducia a Philippe Coutinho! Arrivato in nerazzurro come il “nuovo Pato”, il brasiliano non è mai riuscito a dimostrare di essere l’uomo giusto sul quale puntare per il futuro, finendo ben presto ai margini del progetto nerazzurro ed essendo così venduto dopo solo tre stagioni al Liverpool (di mezzo anche un prestito all’Espanyol, ndr). In Inghilterra invece Coutinho si è subito sentito a casa e in poco tempo è riuscito ad affermarsi come l’uomo simbolo dei Reds, dimostrando all’Inter di averlo sottovalutato e scaricato troppo presto. Il Barcellona negli scorsi mesi si è messo sulle sue tracce e, secondo quanto riportato oggi da “Sport”, sarebbe già a buon punto per chiudere la trattativa. La negoziazione tra i catalani e gli inglesi è stata definita come “in fase avanzata” e sembra proprio che in estate Coutinho possa trasferirsi nel club blaugrana, compiendo così un ulteriore salto di qualità. Dalla nebbia meneghina al sole catalano. Philippe Coutinho sta per completare la propria rinascita, destinato ad essere ricordato come il più grande rimpianto nerazzurro degli ultimi anni.