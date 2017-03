Inter ti ricordi Marcelino? Adesso ha un futuro in una big spagnola

Marcelino García Toral, noto semplicemente come Marcelino, a novembre, dopo l’esonero di de Boer, era stato vicino alla panchina dell’Inter ma gli fu preferito Stefano Pioli. Nelle ultime ore, secondo “Superdeporte”, l’ex tecnico del Villarreal è uno dei nomi caldi per la panchina del Valencia nella prossima stagione. Una grande occasione di rilancio per l’allenatore asturiano che gode di ottima stima in campo europeo.