Ivan Zamorano è sicuro: “Icardi vale quanto Dybala. Merita la Nazionale”

Ivan Zamorano, ex nerazzurro che ha contribuito a scrivere pagine di Storia dell’Inter, si è concesso ai microfoni di TyC Sports per discutere del ‘caso Icardi’, costantemente non convocato in Nazionale da Bauza: “Non capisco perché non venga convocato, dev’essere un fatto puramente personale. Son stato diverse volte in Italia e so cosa significa Icardi per l’Inter. E’ strano che venga escluso, d’altronde è alla pari di Paulo Dybala e degli altri grandi attaccanti argentini. Merita una chance”. Poi si sofferma sulla persona: “Ho spesso l’opportunità di parlare con lui. Abbiamo partecipato alla partita della pace a Roma e son stato agli allenamenti dell’Inter. E’ veramente un ottimo ragazzo”.