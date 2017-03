Javier Zanetti elogia Icardi e Suning: “Mauro sta facendo bene, Zhang ci riporterà in alto”

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha raggiunto Còrdoba per l’inaugurazione della prima Inter Academy. Per l’occasione è stato raggiunto dai colleghi di ESPN Argentina ai quali ha concesso un’intervista durante la quale ha voluto parlare della Nazionale argentina, di Icardi: “Sono andato ad Ezeiza a salutare i ragazzi della Nazionale, c’è grande entusiasmo. L’Argentina, con i calciatori che ha, di quelli che possono fare la differenza, può far bene. Icardi? E’ in un grande momento, è capitano e capocannoniere. Sta facendo con continuità cose che è difficile ripetere. E Bauza ha detto che per lui le porte sono aperte”. In seguito ha voluto soffermarsi sulle aspirazioni di Suning per l’Inter: “E’ una società seria e solida che rispetta la storia del club e ha l’obiettivo di far tornare la squadra ad essere protagonista”.