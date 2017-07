L’intemediario Kia Joorabchian è sbarcato ieri sera a Milano. In agenda nelle prossime ore un vertice con l’Inter per portare in nerazzurro il gioiello brasiliano Lucas Lima del Santos, in scadenza di contratto il 31 dicembre. Dopo Joao Mario e Gabigol un’altra possibile operazione con il club di Suning per il potente manager di origine iraniana.