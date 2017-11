Kondogbia, gol con dedica. Il Valencia pronto a pagare 25 milioni

Geoffrey Kondogbia sembrerebbe essere rinato dopo la parentesi non esaltante in nerazzurro. Il centrocampista transalpino ha segnato il suo terzo gol facendo sorridere non solo i taronges ma anche l’Inter, pronta ad incassare 25 milioni. Il giocatore ha voluto dedicare la sua rete agli emigranti africani messi all’asta come schiavi in Libia. “Al di fuori del calcio, non sono in vendita”: questa la frase scritta in francese sulla maglia del numero 16 valenciano, che ha voluto rivolgersi così alle persone sfruttate in terra libica.