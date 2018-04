Lautaro Martinez: “Ecco perché ho preferito l’Inter a Dortmund e Real”

Ormai si attende solo l’annuncio ufficiale. Lautaro Martinez, promesso sposo dell‘Inter e che vestirà la maglia nerazzurra a partire da luglio, è intervenuto ai microfoni dell’emittente argentina Tyc Sports, parlando anche del prossimo futuro a tinte nerazzurre. Il gioiello del Racing de Avellaneda ha esordito con il sogno Mondiale: “La Nazionale? Sono stato accolto molto bene. In alcuni dettagli si vede la differenza tra un top player europeo e i giocatori che ci sono qui. Ti accorgi della differenza nei contrasti fisici, nel controllo di palla, nei passaggi. L’infortunio? Sono rimasto molto stupito dal fatto che abbiano inventato che mi sia infortunato. Perché ho scelto l’Inter invece delle altre squadre che mi volevano (Real, Borussia Dortmund)? Quella dei nerazzurri è stata la proposta che mi ha convinto e affascinato di più. Ho scelto loro anche per l’interesse che hanno mostrato nei miei confronti e che altri club non hanno avuto”.