L’ex Inter Podolski: “A fine stagione andrò al Vissel Kobe”

Lukas Podolski attaccante tedesco cresciuto nel Colonia e attualmente tesserato per il Galatasaray a fine stagione lascerà il club turco per trasferirsi al Vissel Kobe, squadra della J-League in Giappone. Lo ha dichiarato direttamente sul suo profilo Instagram: “Posso confermare che alla fine della stagione andrò al Vissel Kobe. Non è una decisione contro il Galatasaray, ma ho deciso di affrontare una nuova sfida, e spiegherò meglio tutto quando sarà il momento. Per ora la mia mente è concentrata solo su un obiettivo: aiutare il Galatasaray e i nostri fantastici tifosi!”. Il trentunenne di origini polacche nella sua lunga carriera ha avuto modo di giocare con il Bayern Monaco vincendo un Meisterschale e una Coppa di Germania, per poi passare all’Arsenal dove ha portato a casa una Coppa e una Supercoppa d’Inghilterra, trionfi che gli hanno permesso di essere convocato per la trionfale Coppa del Mondo del 2014 con la Germania. Dopo questa felice esperienza è transitato all’Inter, dove però non ha lasciato il segno, prima di trasferirsi al Galatasaray dove, dopo aver vinto due Supercoppe di Turchia e una classifica cannonieri, sta deliziando il pubblico ottomano. Adesso Lukas è alla ricerca di nuovi trionfi.