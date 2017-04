L’Inter cerca un terzino, dalla Spagna il nome nuovo è Piccini

Cristiano Piccini, ventiquattrenne terzino destro del Betis Siviglia, è il nome nuovo per la difesa dell’Inter. Il classe 1992 è in Spagna dal 2014 e, secondo il portale spagnolo “Fichajes.net”, sarebbe interessato a tornare nella sua Italia per la definitiva consacrazione. Piccini verrebbe acquistato dai nerazzurri per crescere e formarsi al fianco di Danilo D’Ambrosio ma la Fiorentina potrebbe inserirsi in questa trattativa e creare non pochi problemi al club di Suning in quanto proprietaria di un diritto di prelazione sul calciatore in virtù della sua provenienza dalle giovanili gigliate.