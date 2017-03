Lovren chiama Perisic al Liverpool: “Ivan ha qualità superiori alla media, sarebbe il top”

Dejan Lovren, centrale difensivo del Liverpool, ha parlato ai microfoni di “Jutarnji” incitando il suo compagno di nazionale Ivan Perišić, attualmente all’Inter, a trasferirsi quanto prima ai “Reds”: “Noi giocatori non sappiamo nulla a riguardo fino a quando non accade. E’ sempre così. In ogni caso l’arrivo di un giocatore come Perišić per il Liverpool sarebbe il meglio possibile. E’ un giocatore di altissima qualità. Al Liverpool calciatori come lui verrebbero accolti a braccia aperte. Ovviamente non so se è vera la trattativa, quello che posso dire è che ha doti calcistiche eccezionali, una conoscenza e una qualità superiori alla media e che fanno la differenza”. Il ventottenne nazionale croato da mesi, per merito delle sue splendide prestazioni, è al centro di numerose voci di mercato. Il suo contratto con i nerazzurri è in scadenza nel 2020 ma alcuni elementi lasciano intendere che questa potrebbe essere l’ultima stagione a Milano per Ivan Perišić, molti club sono disposti a tutto pur di averlo e l’Inter potrebbe reinvestire il tesoretto di circa 45 milioni di euro che ricaverebbe dalle freccia balcanica.