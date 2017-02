Luis Suarez scommette sulla rivincita di Jovetic al Siviglia: “Pochi hanno le sue qualitá”

Luis Suarez crede all’exploit di Stevan Jovetic ora al Siviglia. L’ex giocatore dell’Inter, intervistato da Abc, parla in termini estremamente positivi del montenegrino: “Jovetic è un super giocatore. Non so cosa sia successo all’Inter, forse ha avuto dei problemi se no non mi spiego le difficoltà. Lo conosco sin dai tempi della Fiorentina, è ovvio che in Italia se ne sia parlato molto e che si continuerà a farlo. Quello che ha fatto a Siviglia in questi primi giorni non può sorprendere chi lo conosce: ha già fatto gol e assist, sono convinto che continuerà a migliorare. Diventerà un fenomeno, sa segnare ma anche fare segnare. Ha avuto durante la sua carriera alcuni stop dovuti a lesioni, ma ogni calciatore ha dei problemi quando il ritmo si spezza. Si tratta di qualità e lui ne ha tantissima, chi lo ha seguito in Italia e in Inghilterra sa che non è un semplice giocatore”.

Jovetic è attualmente in prestito dall’Inter al Siviglia, il cui esordio è stato condito da un gol contro il Real Madrid. Vedremo se i dirigenti spagnoli riterranno opportuni riscattare il montenegrino al termine della stagione.