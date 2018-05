Marcelino: “Riscattiamo Kondogbia. Su Cancelo l’Inter non ha deciso”

Giorni roventi sull’asse Inter-Valencia in chiave mercato. Intervistato in esclusiva dai colleghi de La Ocho Mediterráneo, nel corso della trasmissione ‘Sillas Gol’, Marcelino, tecnico degli spagnoli, ha fatto il punto sulla situazione relativa alla duplice operazione di mercato nata lo scorso agosto con l’Inter: “I nerazzurri hanno tempo fino al 31 maggio per esercitare la sua opzione di acquisto per Cancelo, ed è così anche per noi con Kondogbia. Loro non hanno deciso, noi lo renderemo ufficiale”.