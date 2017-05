Marquinhos e l’addio: “Restare? Non dipende solo da me”. Inter, United e Barca alla finestra

Nel corso di un intervista rilasciata alla testata “Journal du Dimanche”, il difensore brasiliano Marquinhos ha aperto le porte a una possibile partenza: “Sono un giocatore del Psg e mi sento un parigino. Mi piace la città e sono grato al club per quello che ha fatto per me ma restare non dipende da me. Vediamo cosa succede. Io mi sento parte del progetto ma devo vedere se allenatore e presidente mi vogliono. Non ho fretta, ho un contratto fino al 2019”. Parole che fanno drizzare le antenne a Inter, Manchester United e Barcellona, club molto interessati all’ex Roma e che in estate potrebbero provare a portarlo via da Parigi.