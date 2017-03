Mourinho sulla gita in Croazia: “Perisic e Brozovic? Sono qui per godermi un po’ di tempo libero…”

Josè Mourinho è a Zagabria nel weekend delle qualificazioni ai Mondiali. Il tecnico portoghese ha voluto smentire a modo suo le voci che lo vogliono in Croazia per visionare di persona Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, in alcune dichiarazioni riportate dal portale Vecernji: “Sono venuto a Zagabria per godermi un po’ di tempo libero e far visita ad alcuni buoni amici come Mijatovic e Suker. So che tutti pensano che sia qui per guardare alcuni giocatori, ma nel calcio di oggi non c’è bisogno di viaggiare per vederli…”. Anche se più che una smentita, sembra un’ammissione…