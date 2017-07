Dall’Inghilterra: Perisic-United, il verdetto la prossima settimana

Secondo quanto riferito dal “Telegraph” entro martedì ci dovrebbe essere la soluzione al caso Perisic, giocatore corteggiato dal Manchester United. I Red Devils sono al lavoro per abbattere il muro eretto dall’Inter per quanto riguarda l’offerta. Il club inglese si sarebbe fermato a 44 milioni, mentre i Nerazzurri continuano a chiederne 55. Nel frattempo lo United è negli Stati Uniti per il pre-campionato, ma il vice presidente esecutivo Woodward è rimasto a Londra per lavorare sulla trattativa che porterebbe al centrocampista croato. La situazione dovrebbe sbloccarsi entro la prossima settimana.