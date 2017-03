Ranocchia tuona: “Inter? Cercavo nuovi stimoli…Voglio restare in Premier anche l’anno prossimo”

Il ventinovenne Andrea Ranocchia sta conquistando la Premier League con prestazioni di livello, che sia tornato ai fasti di un tempo? Questo è ancora da valutare, intanto l’Hull City sta risalendo la china dopo una prima parte di stagione disastrosa e il merito è anche della serenità ritrovata dal coriaceo centrale difensivo di Assisi. L’ex Inter infatti si è concesso ai microfoni della TV del club inglese: “La Premier League è meravigliosa, spero di restare qui anche la prossima stagione. I tifosi, i campi e gli stadi sono di un altro livello. Marcos Silva è un valido allenatore, gestisce molto bene il gruppo e penso abbia tutte le carattersitche per fare una splendida carriera”. Non manca però un riferimento anche al suo passato nerazzurro: “Diciamo che cercavo nuovi stimoli, venire a giocare all’estero è un’ esperienza di vita formativa, non ho avuto problemi con gli allenatori o con il club”. I presupposti per tornare in Nazionale ci sono, adesso sta a lui…