Regali di Natale – Pioli aspetta un centrocampista: Lucas guida i candidati. Intanto si cede

A Natale anche gli allenatori di Serie A aspettano i regali in vista di gennaio. L’Inter che ha chiuso bene il 2016 battendo la Lazio potrebbe regalare a Pioli, che vorrebbe un rinforzo davanti alla difesa, un centrocampista. Ma rigorosamente low cost, meglio in prestito.

LUCAS & CO. Lucas Leiva guida la truppa dei candidati in mediana per i nerazzurri. Si aspetta l’ok di Klopp al prestito, con Medel che verrebbe dirottato in difesa. Dietro al brasiliano le numerose candidature di Luiz Gustavo (troppo caro?), Lassana Diarra, Obi Mikel (che però è vicino al Marsiglia) e Badelj. Senza escludere sorprese.

ADDII Intanto Ausilio pensa a sfoltire. Jovetic farà le valigie e davanti potrebbe seguirlo Gabigol, nonostante i buoni 15 minuti con la Lazio. Gnoukouri e Yao faranno esperienza in prestito. Se ci sarà l’addio di un terzino allora spazio a un innesto anche sulle fasce. Con Melo e Biabiany con le valigie in mano. Se un centrocampista sarà, in ogni caso l’Inter pensa prima a cedere. In attesa dei botti a giugno.