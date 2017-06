Ranocchia snobba il Genoa. E’ vicino alla Premier

Il Genoa avrebbe voluto riportarlo in Italia ma il suo desiderio è quello di rimanere in Premier League per riuscire a raggiungere quella maturazione calcistica mai arrivata all’Inter. Messo subito ai margini da Spalletti per il suo nuovo progetto in casa Inter, l’ex capitano nerazzurro Andrea Ranocchia ha scelto di continuare la propria carriera Oltremanica, dove nei prossimi giorni potrebbe firmare con il West Bromwich Albion. Secondo quanto riportato dal “Sun”, il manager del WBA, Tony Pulis, avrebbe espressamente chiesto alla propria dirigenza di acquistare il difensore italiano, considerato un ottimo elemento per rinforzare la propria rosa, vista la buona seconda parte di stagione appena conclusa con l’Hull City. Proprio i Tigers avrebbero voluto trattenere il giocatore, ma al momento la pista West Brom appare la più probabile, visti i 5 milioni di euro che la società con sede a meno di 10 km da Birmingham starebbe per mettere sul piatto.