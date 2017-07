Schick si avvicina all’Inter. Samp su Santon

Patrick Schick si avvicina all’Inter. L’incontro odierno tra le due dirigenze ha riacceso la trattativa per portare il giovane goleador ceco a Milano. C’è il gradimento del giocatore nei confronti di questa soluzione e le parti sono al lavoro per trovare un’intesa sulla formula del trasferimento e le relative cifre che dovrebbero essere leggermente più basse dei 30,5 milioni pattuiti con la Juventus nelle scorse settimane. Intanto oggi la Samp ha bussato in casa Inter anche per il terzino Davide Santon, che non sembra rientrare nei piani di Spalletti per il nuovo corso nerazzurro.