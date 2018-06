Nicolas Gonzalez è vicinissimo a sbarcare in Italia. L’estroso attaccante argentino dell’Argentinos Juniors verrà acquistato in sinergia da Inter e Cagliari, con il club sardo che si avvarrà nella prossima stagione delle prestazioni del talentino classe 1998. In patria per estro e fantasia lo hanno accomunato a un certo Paulo Dybala. Vedremo se anche Gonzalez riuscirà a lasciare il segno nel nostro campionato.