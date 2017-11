Sirene brasiliane per Gabigol, l’Inter tratta…

Ventuno anni e un futuro tutto da scrivere. Certo Gabriel Barbosa Almeida, noto semplicemente come Gabigol, sta facendo non poca fatica a lasciare il segno nei cuori degli amanti di questo sport. Infatti, dopo un faraonico trasferimento dal Santos all’Inter nell’estate del 2016 per più di 30 milioni di euro, ci si aspettava molto di più dal poliedrico attaccante brasiliano. Invece Gabriel, dopo le deludenti prestazioni in nerazzurro, si è trasferito in prestito al Benfica laddove, in quattro presenze, ha messo a segno un gol venendo così definitivamente bocciato. Adesso per l’astro nascente del calcio sudamericano si starebbero spalancando le porte di casa, dove ad attenderlo, secondo “UOL Esporte”, ci sarebbero San Paolo, Cruzeiro, Flamengo e il Santos suo club originario. Il calciatore in queste ore starebbe parlando con il suo procuratore Kia Joorabchian per risolvere al più presto la situazione e tornare a far splendere la sua stella.