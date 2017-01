Sirene francesi per Perisic, il PSG ha pronti 40 milioni per strapparlo all’Inter

Ivan Perisic è il simbolo della rinascita interista. Da quando Stefano Pioli si è seduto sulla panchina nerazzurra il croato ha segnato quattro gol e dispensato tre assist fondamentali. L’ala ambidestra, arrivata ad agosto 2015 dal Wolfsburg per 19 milioni di euro, sta ampiamente ripagando le aspettative che c’erano su di lui; il suo valore di mercato è cresciuto a livelli esponenziali e adesso, grazie alle sue prestazioni illuminanti, è diventato un uomo mercato. Il PSG infatti, secondo “Le10Sport”, sarebbe pronto ad offrire 40 milioni di euro a Suning per portare al Parco dei Principi la freccia balcanica che, secondo il D.S. dei francesi Kluivert, sarebbe un ottimo partner d’attacco per Edinson Cavani. Riuscirà l’Inter, difronte a un’offerta del genere, a tenersi stretto il funambolo ventisettenne?