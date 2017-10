Dalla Spagna: Pastore nel mirino dell’Inter

Secondo quanto riferito dal “Mundo Deportivo” Javier Pastore sarebbe finito in orbita Inter. Il centrocampista del Psg piace al biscione, intenzionato a rinforzare la mediana nella prossima finestra di mercato. Il numero 27 dei parigini non rientrerebbe più nei piani di Unai Emery e il direttore sportivo del club Antero Henrique starebbe cercando una nuova sistemazione per il giocatore. L’Inter osserva, non da escludere l’inserimento di Joao Mario nella trattativa.