Stop per Rodriguez, ma il mercato chiama. L’Inter spera nello sconto, il Monaco prova lo scatto

Ricardo Rodriguez si ferma. Il laterale svizzero del Wolfsburg, entrato nel mirino delle big europee per il mercato estivo anche grazie alla sua utilità (sa fare pure il centrale), resterà ai box per almeno 4 settimane a causa di un problema alla sindesmosi del piede. Uno stop che rallenterà certamente le sue prestazioni sul campo, ma potrebbe dare un’accelerata sul mercato.

NO ALLA CLAUSOLA 22 milioni è la cifra della clausola per prelevarlo dal Wolfsburg, ma le pretendenti potrebbero approfittare di questo mese out per far abbassare il prezzo del nazionale elvetico, che conta di chiarire il futuro e la sua prossima destinazione entro fine aprile. L’Inter è da tempo alla finestra ma sta valutando la bontà di un investimento così importante per un terzino, il Psg al contrario vuole accelerare e anche il Monaco ha preso contatti con l’entourage del giocatore (senza dimenticare che un mese fa ci aveva provato anche il Marsiglia). I nerazzurri contano sul gradimento di Rodriguez per la Serie A e Milano. Lui ha già detto sì all’addio dalla Bundesliga, ora la palla passa alle pretendenti…