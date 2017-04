Tra Inter e PSG: Ricardo Rodriguez torna in curva per il Wolfsburg, poi sarà addio?

Ricardo Rodriguez, terzino sinistro del Wolfsburg, lascerà con molta probabilità la Germania a fine stagione. Il difensore svizzero, attualmente fermo da marzo per infortunio, sembrerebbe ora pronto a continuare la sua carriera altrove, con Inter e PSG che sembrerebbero essere in pole position per il giocatore. Nonostante le voci di mercato che lo riguardano, il ventiquattrenne elvetico continua ad essere un sostenitore del suo club e domani, nella partita contro l’Ingolstadt, sarà presente nella tribuna della Volkswagen Arena, per quella che potrebbe essere una delle sue ultime volte che sosterrà la sua squadra da ‘lupo’.