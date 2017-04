Ufficiale: D’Ambrosio rinnova con l’Inter

Il ventottenne terzino Danilo D’Ambrosio, ha rinnovato il suo contratto con la società nerazzurra fino al 2021; questo il comunicato: “F.C. Internazionale annuncia di aver depositato il rinnovo del contratto di Danilo D’Ambrosio: il difensore nerazzurro vestirà la nostra maglia fino al 30 giugno 2021. Arrivato all’Inter nel gennaio 2014, Danilo ha nel tempo collezionato 97 presenze, 7 gol e 5 assist. In questa stagione D’Ambrosio è stato l’esterno difensivo con più presenze tra i nerazzurri e secondo solo a Miranda per numero di palloni recuperati tra i giocatori di movimento. Prestazioni che gli sono valse anche la prima convocazione in Nazionale italiana”.