Ufficiale: L’Inter ha acquisito Trent Sainsbury

Con un’operazione lampo il D.S. Piero Ausilio ha acquisito in prestito dal Jiangsu Suning il venticinquenne difensore australiano Trent Sainsbury di cui si parla un gran bene in patria. Ecco la nota ufficiale sul sito dell’Inter: “F.C. Internazionale comunica di aver raggiunto un accordo con il Jiangsu Suning per l’arrivo a titolo temporaneo di Trent Lucas Sainsbury. Il difensore australiano classe 1992 si trasferisce in nerazzurro fino al 30 giugno 2017”.