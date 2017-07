Dalla Spagna: Inter, pronti 60 milioni per Vidal

Secondo quanto riportato dal “Mundo Deportivo” Arturo Vidal sarebbe uno degli obiettivi dell’Inter per il centrocampo. Sempre stando alle ultime indiscrezioni l’Inter starebbe preparando un’offerta di 60 milioni per cercare di convincere il Bayern a cedere il centrocampista cileno. Trattativa non facile per i Nerazzurri poiché Vidal è uno dei pilastri del progetto tattico di Ancelotti.