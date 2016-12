Voci brasiliane: Prandelli chiama Felipe Melo ma deve vedersela col Palmeiras

Dal brasile arrivano delle indiscrezioni, riportate anche da “Mundo Deportivo”, circa un interessamento del Valencia per Felipe Melo. Il nerazzurro sarebbe infatti diventato uno degli obiettivi di Cesare Prandelli, il quale avrebbe scelto il brasiliano per portare esperienza e sostanza nel proprio centrocampo. L’ex Ct Azzurro conosce bene l’interista, suo giocatore già ai tempi della Fiorentina, e per questo è convinto di poter trarre solamente vantaggi da un suo ipotetico arrivo a gennaio in Spagna. Il Valencia dovrà vedersela però anche con il Palmeiras, altra società che, secondo i media brasiliani, starebbe trattando con l’Inter per riportare in patria l’ex Galatasaray.