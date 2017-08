Kwadwo Asamaoh e la Juventus sono pronti a dirsi addio. Il mancino ghanese ha trovato l’accordo con il Galatasaray per un quadriennale da 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Si attende solo il via libera della Juventus alla cessione che arriverà non appena i bianconeri riusciranno a riottenere dall’Atalabta Spinazzola.