Al-Khelaifi, presidente PSG: “Verratti e Marquinhos? Chi vuole rimanere, rimane…”

Verratti e Marquinhos, due dei giocatori più seguiti dai top club europei in vista della prossima sessione di mercato, potrebbero restare a Parigi. A tal proposito ne ha parlato a Canal+, Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain: “Il futuro di Verratti e Marquinhos? Da quel che ho letto nessun giocatore ha dichiarato di voler andar via. Tutti i giocatori che vogliono rimanere, rimarranno”. La palla dunque passa ai diretti interessati, che hanno l’ultima parola in capitolo e che, in caso di cessione, si assumerebbero tutte le responsabilità dell’addio prematuro al club del Parco dei Principi. Inter, Juventus e Barcellona sono alla finestra.