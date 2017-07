Dall’Inghilterra: Allegri gela il Chelsea “Alex Sandro rimarrà alla Juve”

Secondo quanto riportato dal “Sun” Alex Sandro rimarrà alla Juventus. Il giocatore è stato cercato dal Chelsea in questa finestra di mercato, ma Massimiliano Allegri ha voluto scacciare via le voci insistenti sul futuro del terzino. “E’ un giocatore straordinario e rimarrà alla Juventus”: queste le parole del tecnico livornese che non ha nessuna voglia di privarsi di uno dei suoi tasselli fondamentali. Alex Sandro non ha ancora rinnovato il suo contratto, ma la compagine torinese ha intenzione di offrirgli un ingaggio succoso per convincerlo a restare.