Altro che Gagliardini… Il vero “pomo della discordia” tra Inter-Juve è stato Gabigol. Quando il brasiliano poteva finire a Sassuolo…

Dici Gabigol e i tifosi di tutta Italia si scatenano nei giudizi per questo giocatore che finora non ha trovato molto spazio nella squadra nerazzurra. C’è chi ha intravisto le doti di un fenomeno, chi invece no, ma l’arrivo di Gabriel Barbosa è stato oggetto di un vero e proprio scontro di mercato tra Inter e Juventus, avversarie di questa sera in una sfida che si preannuncia rovente. E se si è parlato tanto della sfida a suon di milioni per Gaglirdini (che stasera sarà protagonista in campo), finito all’Inter ma trattato con poco sprint dai bianconeri, il brasiliano è stato davvero al centro di un intrigo che parte da lontano.

ESTATE 2016 La società bianconera infatti a luglio 2016 era favorita per acquistare il giovane brasiliano, forte di una offerta consistente al Santos che superava addirittura la clausola rescissoria. L’Inter dal canto suo, dopo aver visto sfumare l’affare Gabriel Jesus in direzione Manchester City, ha virato prepotentemente sul gioiellino classe ’96 offrendo al Santos (e gli altri proprietari del cartellino) 30 milioni per averlo subito a Milano e trovando un accordo col calciatore, che la Juve non aveva. Mossa che si rivela decisiva perché la volontà del giocatore in questi casi è determinante. E così Gabriel Barbosa sbarca a Milano i primi di ottobre acclamato a gran voce dal popolo interista, affetto che non si è ancora esaurito anche se in campo non si è ancora visto molto.

RETROSCENA BIANCONERO La Juventus però lo seguiva già da due anni e aveva proposto al Sassuolo a luglio 2016 una partnership per far ambientare il brasiliano nel campionato italiano. Stasera l’ormai ex oggetto del desiderio di queste due squadre si troverà allo Juventus Stadium, ma probabilmente non vedrà il campo da titolare. Per un nome che finora è stato decisamente più protagonista sul mercato. Un Inter-Juve per lui si è già giocata…