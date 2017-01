Anche il Marsiglia in corsa per Ricardo Rodriguez. Inter e Juventus alla finestra

Ricardo Rodríguez, terzino ventiquattrenne del Wolfsburg, è un obiettivo dichiarato dell’Inter che, tra le varie proposte per riuscire a tesserarlo, ha inserito nella trattativa anche Ranocchia, centrale difensivo classe ’88 in uscita dalla Pinetina. Lo scambio non sembra essere interessante per i tedeschi e, vista la distanza considerevole tra domanda (25 milioni di euro) e offerta (circa 18 milioni), la trattativa è da considerarsi in salita. In questo clima di indecisione sembra essersi inserito il Marsiglia che, stando alle notizie riportate da “L’Equipe”, sarebbe più che mai pronto a dare battaglia a Chelsea, Arsenal, Juventus e Inter nella corsa per l’acquisto del duttile elvetico.