Attenta Juve! Dall’Inghilterra il Tottenham tratta André Gomes

Secondo quanto riportano i media britannici più blasonati, tra cui “Sky Sports”, il Tottenham starebbe monitorando André Gomes. Il regista del Barcellona e della nazionale lusitana rappresenterebbe uno dei principali obiettivi degli “Spurs” per la prossima finestra di mercato invernale. Il ventiquattrenne, cresciuto nel Porto e fiorito nel Benfica, con il tecnico Ernesto Valverde non sta trovando lo spazio che vorrebbe (solo 9 scampoli di partita finora); pertanto potrebbe sciogliere le riserve e decidere di rilanciarsi in Premier League per non perdere il posto in vista del Mondiale. Sull’ex Valencia sarebbe da tempo vigile anche la Juventus la quale sarebbe pronta ad offrire circa 30 milioni di euro per assicurarsi il talento natio di Vila Nova de Gaia, ma gli inglesi sembrerebbero favoriti nella corsa.