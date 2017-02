Barcellona, offerta folle da 60 milioni per Mbappe? Inter e Juve ora rincorrono

Dalla Francia continua la telenovela di mercato legata alla punta del Monaco Kylian Mbappé, classe ’98 che ha fatto innamorare mezza Europa. In Italia Inter e Juve sono alla finestra, coi nerazzurri più convinti, ma il portale Le10Sport fa sapere che il Barcellona sarebbe intenzionato a mettere sul piatto una cifra tra i 50 e i 60 milioni per strappare Mbappé alla concorrenza. Le italiane, come Arsenal e Borussia, restano alla finestra, ma il Barça potrebbe far saltare il banco per il giovane attaccante.