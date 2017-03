Arrivato nel 2012 a parametro zero dal Manchester United, il centrocampista francese ha impiegato poco tempo a conquistare la Juventus e i suoi tifosi. Dopo quattro anni di meraviglie calcistiche in maglia bianconera, i Red Devils l’hanno riacquistato per la cifra record di 105 milioni (acquisto più costoso della storia). E’, ad oggi, il capolavoro di Marotta.