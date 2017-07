Bolton, Genk, Losanna e Verona su Untersee. E il Sudafrica in pressing…

Joel Untersee è uno dei talenti emergenti cresciuti nella cantera della Juventus. Il terzino destro classe 1994 è reduce da una brillante stagione in prestito al Brescia e vanta diversi estimatori. In Italia ci pensa il Verona, mentre dall’estero si stanno muovendo in tanti. In particolare Genk, Bolton e Losanna hanno già bussato alla porta di Corso Galileo Ferraris per il laterale di origine sudafricana e naturalizzato svizzero. E proprio la nazionale dei Bafana Bafana è in pressing per convincerlo ad accettare la nazionale, il ct Baxter crede tanto in Untersee e lo vorrebbe per puntare alla prossima Coppa d’Africa.