Brescia, per l’estate piace lo juventino Muratore

I club di Serie B provano a muoversi d’anticipo sui talenti emergenti delle big. Il palcoscenico della Youth League e del campionato Primavera hanno messo in luce tra i centrocampisti Simone Muratore. Il volante della mediana juventina di Fabio Grosso appare pronto in estate al salto nei professionisti. Ieri a seguirlo da vicino a Vinovo c’era il direttore sportivo del Brescia, Renzo Castagnini. Il classe 1998 piace al club lombardo che in estate cercherà di accaparrarselo in prestito.