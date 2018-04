Champions League, Juve, Roma e City hanno bisogno di un’impresa: ecco chi ci è già riuscito in passato

I match di andata dei quarti di finale di Champions League sono finiti quasi tutti con un risultati “larghi”: la Juventus ha perso con 3 gol di scarto in casa contro il Real Madrid, stesso risultato per Liverpool-City e stesso scarto per la Roma che ha perso 4-1 fuori casa contro il Barcellona.

Risultati che, apparentemente, hanno già segnato anche l’esito dela gara di ritorno. Il Daily Mail ha ricordato una serie di sfide europee dal risultato apparentemente scritto che hanno visto il loro esito completamente ribaltato da prestazioni clamorosi:

Barcellona-PSG (2017): è la più recente e anche la più clamorosa, dal 4 a 0 rifilato dai francesi ai blaugrana, nel ritorno a Barcellona Messi &co. hanno ribaltato il risultato con un clamoroso 6 a 1. Il gol di Sergi Roberto ha permesso agli spagnoli di passare il turno rimontando per la prima volta nella storia uno svantaggio di 4 gol.

Deportivo la Coruna-Milan (2004): disfatta per i rossoneri quella del 2004. Dal 4 a 1 rifilato a San Siro agli spagnoli del Deportivo, il Milan ha subito una clamorosa rimonta: 4 a 0 al ritorno che ha consentito al Deportivo di passare il turno prima di essere sconfitto dal Porto di Mourinho, vincitore finale del torneo.

Le rimonte in Champions sono rare ma non impossibili, diversi sono infatti i casi in cui squadre con un vantaggio di 2 gol hanno poi subito la “remuntada” finendo per essere eliminati. Juve, Roma e City sono chiamate all’impresa con la consapevolezza che è già accaduto e che potrebbe essere qualcosa di unico degno di essere scritto per sempre nel libro della storia del calcio.