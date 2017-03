Ciao Juve! Rummenigge conferma che Coman verrà riscattato dal Bayern Monaco. E Benatia…

Kingsley Coman sarà ancora un giocatore del Bayern Monaco. A confermarlo Karl-Heinz Rummenigge, numero uno dei bavaresi, che ha ufficializzato il riscatto del francesino per 20 milioni di euro. Il giocatore quindi rimarrà in Germania, dopo un lungo tira e molla che sembrava potesse riportarlo sotto la Mole, agli ordini di Massimiliano Allegri nella prossima stagione. Il presidente dei Campioni di Germania ha anche confermato che Benatia rimarrà bianconero, dato che “i patti con la Juventus sono chiari e il valore del giocatore non si discute”.