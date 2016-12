Contrasti, gol e assist: il valore di Kessie continua a salire. La Juve non chiude, il Chelsea si muove

Frank Kessié ieri, per l’ennesima volta in questa stagione, ha dimostrato di poter essere decisivo in Serie A e trascinare la sua Atalanta. Gol e assist (nella sfida contro l’Empoli), ma anche enorme personalità e forza fisica nei contrasti. Un centrocampista completo, che ha fatto innamorare la Juve. I bianconeri hanno chiuso per Caldara, ma non hanno ancora strappato il sì di Percassi per l’ivoriano. E non mollano certamente la presa.

INSIDIA PREMIER Il problema per Marotta e co. (la lista di estimatori in Italia è lunga) arriva dalla Premier League. Conte e il Chelsea si sono messi sulle tracce di Kessié e le potenzialità economiche dei Blues potrebbero far saltare il banco delle trattative, per la gioia delle casse atalantine. Senza dimenticare l’Everton, da tempo alla finestra e non solo. A Bergamo si godono il tuttofare Kessié, ma il mercato chiama e presto potrebbe portare il giovane top player altrove.