Dal Belgio: Toni Kroos alla Juventus? Solo una suggestione

Il faro del centrocampo del Real Madrid, Toni Kroos, sarebbe un obiettivo della Juventus. L’operazione è tortuosa ma non impossibile; stando a ciò che riporta “foot.be” il tedesco vorrebbe cambiare aria già da questa estate e infatti Marotta aveva già provato a trattare con il calciatore ma con scarsi risultati anche a causa del poco tempo a disposizione. Per gennaio non ci sono i presupposti, magari per l’estate potrebbe tornare d’attualità…