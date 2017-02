Juventus, il San Paolo fa sul serio per Hernanes

Il San Paolo ha progettato di chiudere un clamoroso ritorno. Quello del Profeta Hernanes dalla Juventus. Trattativa in corso tra il club paulista e quello bianconero per arrivare in prestito al centrocampista 28enne, fresco di esclusione dalla lista Champions da parte di Allegri. Hernanes al momento non sembra convintissimo dalla possibilità di tornare a giocare in patria, nonostante la proposta del club in cui ha iniziato la carriera.