Dal Ghana: Juve, anche il Bayer Leverkusen ha cercato Asamoah

Negli ultimi mesi, Kwadwo Asamoah, ala sinistra in forza alla Juventus, ha passato un periodo complicato a causa dei recenti infortuni che gli hanno impedito di esprimersi al meglio sul campo. Tuttavia la società torinese, che ha sempre creduto nel talento africano, ha continuato a dargli fiducia, rifiutando diverse offerte per lui. Infatti, secondo i colleghi di GHANASoccernet,com, durante la sessione di mercato invernale, oltre a Marsiglia e Lione, che avrebbero espresso un concreto interesse, ora emerge che anche il Bayer Leverkusen lo avrebbe seguito con molta attenzione. Asamoah è tornato a giocare con regolarità, dimostrando di essere un ottimo sostituto del titolare Alex Sandro. Le lusinghe dei tre club comunque potrebbero convincere il ghanese ad accettare un’eventuale proposta futura qualora il minutaggio riservatogli dalla Juventus non lo soddisfacesse.