Dal Ghana: Juve, Lione e Marsiglia vogliono Asamoah

Sirene francesi per la Juventus. Kwadwo Asamoah, tornato a pieno regime a disposizione dei bianconeri, sta convincendo con prestazioni importanti garantendo qualità sulla fascia di Max Allegri. Se ne sono accorti anche in Francia, dove Lione e Marsiglia avrebbero messo gli occhi sul centrocampista ghanese. Secondo quanto riportato da ghanasoccernet.com le due rivali della Ligue 1 sarebbero pronte a sfidarsi per ingaggiare l’ex Udinese.