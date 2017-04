Dal Portogallo: corsa a due per William Carvalho. Manchester City e Juventus sul giocatore

Attualmente prima in campionato ed ancora in corsa per la Champions League, la Juventus starebbe già programmando i prossimi colpi di mercato, con William Carvalho, mediano in forza allo Sporting Lisbona, che parrebbe essere uno dei giocatori da loro più seguiti. Infatti, secondo i colleghi di A Bola, i bianconeri avrebbero già sondato il terreno per il venticinquenne portoghese, calciatore che sarebbe visto da Massimiliano Allegri come l’innesto ideale per dare ‘muscoli’ al proprio centrocampo. A complicare i piani del club torinese potrebbe però essere il Manchester City, con il fratello di Guardiola, attuale tecnico dei Citizens, che gestisce la società che rappresenta il giocatore.